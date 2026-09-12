İran-Umman mutabakatına dair yeni gelişmeler

Mehr Haber Ajansı’nın konuya aşina bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran ve Umman arasında yürütülen yoğun teknik ve diplomatik görüşmelerin sonucunda, Eylül ayının başında nihai anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İran ve Umman arasındaki bu mutabakatın detayları, yakında Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıda kamuoyuna duyurulacak.

Söz konusu mutabakat sadece İran ve Umman arasındadır. Diğer ülkelerin toplantıda hazır bulunması ise sadece güzergâh detayları ve geçiş prosedürleri hakkında bilgilendirme amacı taşımaktadır; bu yolla ilgili ülkelerin söz konusu düzenlemeye itiraz etmediklerini, uluslararası kamuoyuna dolaylı yoldan göstermeleri hedeflenmektedir.

Toplantıya ayrıca Irak da katılım sağlayacaktır. Ancak kararların ve teknik detayların tamamen İran ve Umman arasındaki müzakereler sonucunda belirlendiği vurgulanmaktadır.

Mutabakat kapsamında, İran ile Umman arasındaki yeni giriş ve çıkış güzergâhlarının teknik detayları üzerinde uzlaşıya varılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, Fars Körfezi'ne giriş güzergâhı tamamen İran karasularında yer alacak; çıkış güzergâhının bir kısmı da yine İran karasuları dahilinde olacaktır. Bu geçişler İran'ın belirlediği düzenlemeler ve kontroller altında gerçekleştirilecektir. Bu anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte, ABD'nin ısrarla açılmasını talep ettiği ve bölgedeki gerilimin ana kaynağı olan "Güney Güzergâhı" tamamen kapatılacaktır.

İran, Hürmüz’ün açılması için aracı kanallar vasıtasıyla ABD'ye 7 temel şart sunmuştur. Bu şartların İran'ın en üst düzey makamları tarafından onaylanmış olması ve yerine getirilmesi şartıyla Boğaz'ın açılması gündeme gelebilecektir. İran-Umman mutabakatı, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmez. Hürmüz Boğazı’nın açılması süreci, tamamen ABD’nin İran’ın şartlarını uygulama konusundaki tutumuna bağlıdır.

