Pezeşkiyan: İran halkı baskı ve zorbalık karşısında teslim olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, cuma akşamı Hindistan’daki din liderleri, kanaat önderleri ve iş insanlarıyla gerçekleştirdiği ortak toplantıda, ABD’nin İran halkına yönelik “maksimum baskı” politikalarına değinerek şunları söyledi:

“ABD, İran halkını zorbalıkla teslim olmaya zorlayamayacağını bildiği için, geçim kaynaklarından ve temel imkânlardan mahrum bırakarak halkı teslim olmaya zorlamak istiyor. Ancak İran halkı teslim olmayacaktır.”

Pezeşkiyan, Batılı güçlerin tutumundaki çelişkiye dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Eğer bunlar savaşmak istiyorsa, askerlerle savaşsınlar. Halkın ekmeğiyle, geçimiyle ve altyapısıyla ne işleri var? Eğer bunlar insansa, neden insanların su ve gıda kaynaklarına erişimini engelliyorlar?”

“Kim bir hükümetin tüm dünya adına karar verebileceğini ve kötü niyetlerini başkalarına dayatabileceğini söyledi?” diye soran Pezeşkiyan, adil bir dünya düzeninin yeniden tanımlanması gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca tüm insanların eşit haklara sahip olduğuna işaret ederek, “Bütün insanların eşit hakları vardır ve adalet ve hakkaniyet temelinde bir arada yaşamalıdırlar. Bizim talebimiz budur, ancak onlar bunu istemiyor” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz hakkın peşindeyiz ve zulüm karşısında başımızı eğmeyeceğiz.”

Pezeşkiyan, İran halkının insani ve inanç temelli değerleri doğrultusunda baskı ve zorbalık karşısında teslim olmayacağını vurguladı.