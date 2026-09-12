Sistan-Belucistan'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Seravan bölgesinde şafak vakti düzenlenen terörle mücadele operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.

Daha önce 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyrulmuştu.

Operasyonda 3 güvenlik görevlisi de şehit oldu.

Savaş sahasında ağır bir yenilgiye uğrayan ABD ve Siyonist rejimin, terör örgütlerine Sistan-Belucistan eyaletinde güvensizlik ortamı oluşturarak kendi başarısızlıklarını örtbas etmeleri yönünde talimat verdiği belirtiliyor.