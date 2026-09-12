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12 Eyl 2026 19:01

Sistan-Belucistan'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı

Sistan-Belucistan'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinin Seravan bölgesinde düzenlenen terörle mücadele operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Seravan bölgesinde şafak vakti düzenlenen terörle mücadele operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.

Daha önce 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyrulmuştu.

Operasyonda 3 güvenlik görevlisi de şehit oldu.

Savaş sahasında ağır bir yenilgiye uğrayan ABD ve Siyonist rejimin, terör örgütlerine Sistan-Belucistan eyaletinde güvensizlik ortamı oluşturarak kendi başarısızlıklarını örtbas etmeleri yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

News ID 1938513

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