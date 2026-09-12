İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Komutanları buluştu

Görüşmede Tümgeneral Vahidi, düşmanın İran Ordusu’nun kapasitesini değerlendirirken ciddi bir hata yaptığını belirterek, İran Silahlı Kuvvetleri’nin iki savaşta düşman güçlerine karşı askeri açıdan üstün bir performans sergilediğini kaydetti.

Tümgeneral Vahidi, “İran Ordusu’nun askeri gücü, düşmanın tasavvurunun çok ötesindedir. İran’ın askeri gerçekleri sahada ortaya konulmaktadır” değerlendirmesinde bulunu.

Tümgeneral Vahidi, İsrail ordusunun ABD desteği olmadan kısa süre içerisinde çökeceğini ifade etti.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı son savaşlardaki şehitleri saygıyla yad eden Tümgeneral Vahidi, bu savaşlarda elde edilen önemli kazanımlara değinere, “Askeri çatışmalar ve düşmandan gelen son tehditler karşısında en büyük kazanım, ulusal birlik ve beraberliğimiz olmuştur” dedi.

Tümgeneral Vahidi, askeri alandaki gelişmelere değinerek, “Diğer pek çok alanda olduğu gibi, askeri sektörde de tüm silahlı ve kolluk kuvvetlerimiz arasında eşi benzeri görülmemiş bir birlik ile operasyonel ve istihbari anlamda emsalsiz bir sinerjiye tanıklık ediyoruz. Zaferi getiren temel faktörler bunlardır” ifadelerini kullandı.

Amerikalıların İran’ın inanç ve kararlılıkla örülü aşılmaz engeliyle karşılaştığını belirten Tümgeneral Vahidi, “İran’ın askeri ve güvenlik güçleri son savaş sırasında misli görülmemiş bir birlik ve koordinasyon sergiledi. Anti-Amerikan iki büyük güç olan Ordu ve Devrim Muhafızları, ‘terörist güçler’e büyük bir darbe indirdi” diye konuştu.

Tümgeneral Hatemi ise İran Ordusu’nun “terörist ABD hükümeti” ve “suçlu İsrail rejimi” ile mücadeledeki yüksek gücüne dikkat çekerek, “Milli çıkarlarımızdan hiçbir koşulda taviz vermeyeceğiz” dedi.

İranlı komutan, Ordu ile Devrim Muhafızları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin ulusal güvenliğin temel direklerinden biri olduğunu belirterek, İran’a yönelik herhangi bir saldırının hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık bulacağı uyarısında bulundu.

