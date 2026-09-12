"Yeni Delhi Bildirisi" onaylandı; BRICS, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini istedi

Ortak açıklamada küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve enerji akışlarının kesintisiz sürdürülmesi için koordineli çaba çağrısı yapılırken, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı zorlayıcı önlemler kınandı.

Tek taraflı tarifelere tepki

BRICS bildirisi, tek taraflı tarifelerde ve ticareti bozucu tarife dışı önlemlerdeki artıştan ciddi endişe duyulduğunu belirtti. Açıklamada bu uygulamaların Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu olmadığı ifade edildi.

Bildiride ayrıca BRICS üyeleri arasında sınır ötesi ödemelere yönelik pratik çözümlerin geliştirilmesi için görüşmelerin sürdürülmesi teşvik edildi.

Nükleer riskler için uyarı

Ortak açıklamada nükleer tehlike ve çatışma risklerindeki artıştan endişe duyulduğu belirtildi. Nükleer güvenlik önlemlerinin, emniyetin ve fiziksel korumanın silahlı çatışmalar sırasında da dahil olmak üzere her zaman korunması gerektiği vurgulandı.

BRICS ülkeleri, önemli küresel meselelerin çözümünde ülkelerin farklı görüş ve pozisyonlarına saygı gösteren çok taraflı bir yaklaşım çağrısında bulundu.

Bildiride uluslararası anlaşmazlıkların diyalog, istişare ve diplomasi yoluyla barışçıl biçimde çözülmesine bağlılık yinelenirken, çatışmaların önlenmesinde temel nedenlerin ele alınmasının önemine işaret edildi.

BRICS ülkelerinin liderleri, Yeni Delhi Bildirisi’nde Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını vurgulayarak Filistin halkının meşru haklarına desteklerini yinelediler.

BRICS, İsrail’in Lübnan’dan çekilmesini istedi

Bildiride, Lübnan’da acil ateşkes çağrısında bulunulurken, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve İsrail güçlerinin Lübnan’ın işgal altındaki bölgelerinden çekilmesi talep edildi.

Dünya liderleri Yeni Delhi'de toplandı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ev sahipliği yaptığı 18'inci BRICS Zirvesi'ne bir düzineden fazla dünya lideri katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres cuma günü Yeni Delhi'ye gelerek Modi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yedi yıl aradan sonra Hindistan'ı ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de cumartesi sabahı Yeni Delhi'ye gelmesi planlandı.

BRICS, 2006'da Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya tarafından kuruldu. Güney Afrika 2011'de gruba katılırken, 2024'ün başından itibaren başka ülkeler de birliğe dahil oldu. Hindistan, 2026 yılında BRICS dönem başkanlığını yürütüyor.

