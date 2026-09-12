Erakçi: BRICS Yeni Kalkınma Bankası’na üyelik önündeki engelleri kaldırmak için görüşüyoruz

Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Erakçi, Cumhurbaşkanı’nın Yeni Delhi’deki ikili görüşmeleri kapsamında, Cumhurbaşkanı’nın konakladığı yerdeki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, BRICS Liderler Zirvesi’nin düzenlenmesinin ve bu çerçevedeki istişarelerin önemine dikkat çekti.

Erakçi, “Cuma günü BRICS İş Konseyi kuruldu ve bu kapsamda bir toplantı gerçekleştirildi. Burada Sayın Putin ve Modi tarafından önemli konuşmalar yapıldı. Ayrıca Sayın Pezeşkiyan, yerel ve ulusal para birimlerinin kullanımı konusunda bir konuşma yaptı ve bu konu büyük ilgi gördü” dedi.

Erakçi, zirvenin yanı sıra dün ve bugün ikili görüşmelerin de gerçekleştirildiğini belirterek, “Hindistan Başbakanı ile yapılan görüşme oldukça verimliydi. Ayrıca bugün Sayın Pezeşkiyan, Etiyopya Başbakanı ve Malezya Başbakanı ile görüştü” ifadelerini kullandı.

İran’ın İslam ülkeleri ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Erakçi, “Bu ilişkiler ilerlemeye devam ediyor” dedi.

Erakçi, İran’ın BRICS Yeni Kalkınma Bankası’na üyeliğinin önündeki engellere ilişkin bir soru üzerine ise bu engellerin bulunduğunu doğruladı ve şöyle konuştu:

“Bazı ülkeler engel oluşturuyor. Ancak bu engellerin aşılması ve kaldırılmasının kolaylaştırılması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”