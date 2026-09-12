Pezeşkiyan: BRICS ülkeleri arasında ekonomik ve mali ilişkiler güçlendirilmeli

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bu sabah BRICS Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Ne yazık ki son aylarda düşmanın ülkemize yönelik hain saldırılarına tanık olduk. Düşman, halk arasında ayrılık oluşturarak kan dökmeye çalıştı. Ancak düşmanın bu vahşi eylemleri İran halkını daha da birleştirdi. Bugün İran halkı, düşmanın saldırısı karşısında tüm gücüyle direniyor” dedi.

Pezeşkiyan, İran halkının direnişi sayesinde ABD ve İsrail’in kötü niyetli hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, “Müslüman ve komşu ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirdik. Komşularımızla ilişkilerimiz binlerce yıldır devam ediyor ve bu süreç her geçen gün daha da gelişecektir” ifadelerini kullandı.

İran ile Etiyopya arasındaki uzun geçmişe dayanan ilişkilere dikkat çeken Pezeşkiyan, “İran ve Etiyopya, 70 yılı aşkın uzun bir kardeşlik geçmişine sahip. İki ülke, her zaman birbirinin yanında olduğunu gösterdi. Şüphesiz bu ilişki daha da güçlenecek ve kurumsallaşacaktır” diye konuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali de İran’ın Dini Lideri’nin şehadeti nedeniyle başsağlığı dileyerek, “Siz İranlıların gösterdiği direniş, dayanıklılık ve vatanseverlik büyük bir kazanımdır. Biz Etiyopya halkı olarak bunları sizden öğrenmek istiyoruz” dedi.

Abiy Ahmed Ali, Etiyopya ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini istediğini belirterek, “İran’ın komşu ülkeleriyle çok sayıda ekonomik ve kültürel ilişkimiz var. Bu ilişkileri İran ile de geliştirmek ve artırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.