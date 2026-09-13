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13 Eyl 2026 08:22

Rus Uzmanlar Buşehr’de: Rosatom, İran Nükleer Santrali’ni Güçlendiriyor

Rus Uzmanlar Buşehr’de: Rosatom, İran Nükleer Santrali’ni Güçlendiriyor

Rusya devlet şirketi Rosatom’un Genel Müdürü, şirkete bağlı bir grup uzman ekibin, Buşehr Nükleer Güç Santrali’nin birinci ünitesinde gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İran’a geleceğini duyurdu.

Rusya devlet şirketi Rosatom’un Genel Müdürü, şirkete bağlı bir grup uzman ekibin, Buşehr Nükleer Güç Santrali’nin birinci ünitesinde gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İran’a geleceğini duyurdu.

Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Zirvesi’nin marjında açıklamalarda bulunan Aleksey Lihaçev, “Şu ana kadar şirketimizden 47 uzman Buşehr Nükleer Güç Santrali’ndeki görevlerine geri döndü. Hedefimiz bu sayıyı 150’ye çıkarmak” ifadelerini kullandı.

Rosatom Başkanı Lihaçev daha önce yaptığı açıklamada, Rus uzmanların Buşehr Nükleer Santrali’ne dönüş sürecinin kesintisiz devam ettiğini ve halihazırda sahada 42 Rosatom çalışanının görev başında olduğunu belirtmişti.

News ID 1938520
Azar MAHDAVAN

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