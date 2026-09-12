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12 Eyl 2026 14:31

İsrail Savaş Bakanlığının savaş sanayii şirketlerine borcu 4 milyar dolara ulaştı

İsrail Savaş Bakanlığının savaş sanayii şirketlerine borcu 4 milyar dolara ulaştı

İbranice yayın yapan Walla haber sitesi, İran’la savaş sırasında çok sayıda önleme füzesinin kullanılması nedeniyle Savaş Bakanlığının savaş sanayii şirketlerine olan borcunun 4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

İbranice yayın yapan Walla haber sitesi, İsrail Savaş Bakanlığının savaş sanayii şirketlerine olan borcunun 4 milyar dolara ulaştığını itiraf etti.

Habere göre bunun temel nedeni, İran’la yaşanan savaş sırasında işgalci ordunun çok büyük miktarda önleme füzesi kullanması.

Askeri konular uzmanı Şay Gal, Arrow-3 füze savunma sisteminin mühimmat stoklarının, İran’ın füze saldırılarının, özellikle de çok başlıklı (MIRV) füzelerin önlenmesine ilişkin kararları etkilediğini belirtti.

Gal, bu nedenle Arrow sistemine ait bazı füzelerin kullanılmadığını ve daha ağır saldırılarda kullanılmak üzere stokta tutulduğunu ifade etti.

Gal ayrıca İsrail ordusunun, İran’ın balistik füzelerini önlemek için David's Sling (Davud'un Sapanı) sistemine daha fazla başvurmaya çalıştığını, ancak bu sistemin İran füzelerinin çoklu harp başlıklarına karşı her zaman etkili olamadığını kaydetti.

News ID 1938506

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