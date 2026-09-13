Irak Başbakanı: Ülkemiz komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmayacak

Irak resmi haber ajansının haberine göre, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih el-Zeydi, “Ülkemizin başkalarının çatışmalarına sahne olmasına veya komşu ülkelere yönelik saldırıların çıkış noktası haline gelmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Zeydi, bu açıklamaları Irak’taki İleri Subaylık Kursu mezunları ile Güvenlik ve İdari Gelişim Enstitüsü öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada dile getirdi.

Irak Başbakanı, ülkenin güvenliğini bozmayı amaçlayan sabotaj girişimlerinin, Irak halkının birlikteliği ve devlet ile ülkenin silahlı kuvvetlerinin yanında durması karşısında başarısızlığa uğrayacağını belirtti.

Zeydi, hükümetinin güvenlik kurumlarını destekleme ve geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, Irak güvenlik birimlerinin güçlü olmasının, düşmanların ülkenin güvenliğine zarar verme ve bu kurumların kapasitesini zayıflatma girişimlerinin önünde engel teşkil edeceğini söyledi.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ayrıca, Irak’ın karar alma bağımsızlığını sağlama, devlet otoritesini güçlendirme, ekonomiyi reforme etme ve yolsuzlukla mücadele yolunda çalışmaya bağlılıklarını bir kez daha ilan etti.

Zeydi, “Irak vatandaşlarının haklarını korumak ve Anayasa’da güvence altına alınan hakları hayata geçirmek, bu yüce hedefe ulaşma yolundaki çalışma alanımızdır” ifadelerini kullandı.

Zeydi son olarak, güvenlik kurumlarını destekleme ve geliştirme konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, vatandaşlar ile devlet kurumları arasında güven oluşturma sürecinde temel dayanaklarının bu kurumların profesyonelliği olduğunu vurguladı.