Washington ABD’nin sualtı aracının avlanmasından neden endişeli?

İran’ın modern bir ABD denizaltı insansız hava aracını ele geçirmesi, denizcilik alanındaki kabiliyetleri açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Washington ise olayın hemen ardından bunun önemini azaltmaya çalışıyor. Pentagon, olayla ilgili açıklamasında söz konusu aracın eski olduğunu, teknik arıza yaşadığını ve hassas bilgiler taşımadığını öne sürdü. Bu anlatım aslında öngörülebilir. Böyle bir durumda ABD’nin, dünyanın en hassas deniz bölgelerinden birinde operasyonel bir sistemin kaybedilmesinin İran açısından istihbarat ve teknoloji kazanımına dönüşmesini engellemeye çalışması doğal.

Bununla birlikte, Amerikan ve Batılı medya kuruluşlarının haberleri farklı bir tablo ortaya koyuyor. Financial Times, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz operasyonlarına ilişkin haberinde insansız sistemlerin deniz tabanının keşfi, mayınlarla mücadele ve deniz bölgelerinin gözetlenmesi gibi görevlerdeki rolüne dikkat çekti. Bu durum, insansız sualtı sistemlerinin yalnızca deneysel araçlar veya operasyonel açıdan önemsiz ekipmanlar olmadığını; ABD’nin deniz ortamlarında farkındalık ve üstünlük sağlama kapasitesinin yeni unsurlarından biri olduğunu gösteriyor.

Bu konunun önemi, bölgenin özellikleri dikkate alındığında daha da belirginleşiyor. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sular sıradan bir deniz ulaşım güzergâhı değil. Bölge, dünyanın en önemli enerji ve ticaret geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Buradaki güvenliğin herhangi bir şekilde bozulması, uluslararası düzeyde geniş ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ABD son yıllarda geleneksel savaş gemileri, denizaltılar ve devriye uçaklarının yanı sıra, bölgedeki gözetleme ve istihbarat toplama kapasitesini artırmak amacıyla insansız sistemlerden de yararlanmaya çalışıyor.

Sualtı insansız araçları bu noktada özel bir konuma sahip. Varlıkları genellikle daha kolay fark edilebilen hava araçlarının aksine, sualtı sistemleri denizin derinliklerinde ve çok daha düşük görünürlükle faaliyet gösterebiliyor. Bu araçlar sualtı ortamı, deniz tabanı, deniz güzergâhları ve bazı askeri faaliyetler hakkında veri toplayabiliyor. Bu tür bilgiler deniz kuvvetleri açısından büyük önem taşıyor; çünkü denizdeki askeri rekabetin önemli bir bölümü operasyon ortamının doğru şekilde tanınmasına dayanıyor.

Bu açıdan mesele yalnızca bir aracın maddi değeriyle sınırlı değil. Söz konusu insansız sualtı aracının yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu kabul edilse bile, asıl önem taşıyan unsur, aracın üretiminde ve kullanımında kullanılan teknoloji ile elde edilebilecek veriler. Operasyonel bir sistemin gerçek örneğine erişilmesi; gövde tasarımının, tahrik sistemlerinin, sensörlerin, iletişim ekipmanlarının, enerji yönetiminin ve sistemin genel mimarisinin daha ayrıntılı şekilde incelenmesine imkân sağlayabilir.

Gerçek bir sistemin incelenmesi, benzer teknolojiler geliştiren herhangi bir ülke açısından değerli olabilir. Kullanılan teknik çözümlerin, tasarımın güçlü ve zayıf yönlerinin ve üreticinin operasyonel zorluklara karşı geliştirdiği yöntemlerin anlaşılması, yerli sistemlerin geliştirilme sürecini daha kısa ve daha isabetli hâle getirebilir.

Bu bağlamda, sualtı teknolojileri alanında tanınmış analist H. I. Sutton, söz konusu insansız sualtı aracının birçok İran örneğinden daha karmaşık olduğunu ve İran’ın bu araca erişiminin, teknolojiyi incelemek ve insansız sualtı sistemleri alanındaki kabiliyetlerini daha da geliştirmek açısından önemli bir fırsat oluşturabileceğini değerlendiriyor. Bu değerlendirmeyi önemli kılan nokta, meseleyi siyasi propagandanın ötesine taşımasıdır. Pentagon sistemin istihbarat değerini küçümsemeye çalışsa bile, askeri bir rakibe ait gelişmiş bir teknolojinin gerçek bir örneğine erişmek başlı başına teknolojik bir fırsattır.

Bir diğer önemli nokta ise siyasi anlatıyla operasyonel gerçeklik arasındaki farktır. Pentagon, sistemin eski olduğunu ve teknik arıza yaşadığını söylüyor. Bu iddiaların bir bölümü doğru olabilir; hiçbir askeri sistem teknik arızalara veya kaybedilme ihtimaline karşı tamamen bağışık değildir. Nitekim birçok insansız sistem, kaybedilme riskinin yüksek olduğu ortamlarda görev yapmak üzere tasarlanıyor. Üretici Anduril de Dive-LD'nin yüksek riskli görevleri yerine getirmek üzere tasarlandığını vurguluyor. Ancak bir sistemin kaybedilebilir olması, onun önemsiz olduğu anlamına gelmez.

İnsansız sistemlerin kullanım felsefesi de tam olarak buna dayanıyor: Daha pahalı ekipmanların kullanılmasının veya insan personelin hayatının tehlikeye atılmasının tercih edilmediği görevleri yerine getirmek. Dolayısıyla bir sistemin yüksek riskli ortamlarda görev yapmak üzere tasarlanmış olması, operasyonel değerini mutlaka azaltmaz. Aksine, görevin yeterince hassas olduğunu ve insan personelin doğrudan kullanılmasının yerine insansız bir aracın tercih edildiğini gösterebilir.

Öte yandan, böyle bir sistemin bölgede bulunması da başlı başına dikkat çekici. ABD, İran’ın çevresindeki coğrafi koşullara hâkim olduğu en hassas bölgesel su yollarından birinde, operasyonel farkındalığını artırmak için yeni teknolojiler kullanıyor. Bu aracın ele geçirilmesi, bölgedeki deniz rekabetinin artık yalnızca savaş gemileri, karadan denize füzeler veya denizaltılarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Bu rekabetin önemli bir bölümü insansız teknolojiler ve istihbarat elde etme mücadelesi alanına kaymış durumda.

İran açısından da olay iki yönden önem taşıyabilir. İlk olarak, ABD’nin yeni teknolojiler kullanarak faaliyet gösterebileceğini düşündüğü bir ortamda Amerikan bir sualtı sisteminin tespit edilip ele geçirilebilmesi, İran’ın kabiliyetlerinin göstergesi olarak sunulabilir. İkinci olarak ise aracın kendisinin incelenmesi, elde edilen bilgilerden yararlanılarak yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve benzer sistemlere karşı koyma yöntemlerinin iyileştirilmesi açısından önem taşıyabilir.

Bu nedenle ABD’nin olayı eski ve düşük öneme sahip bir sistemin kaybedilmesi şeklinde sunma çabası, siyasi ve istihbarat sonuçlarını yönetme çerçevesinde de değerlendirilebilir. Washington’ın, Amerikan yapımı operasyonel bir sisteme İran’ın erişmesinin önemli bir denizcilik ve teknoloji başarısı olarak görülmesini istememesi doğal.

Sonuç olarak, bu insansız sualtı aracının ele geçirilmesinin önemi yalnızca fiyatıyla ölçülmemeli. Asıl mesele, İran’ın ABD tarafından Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonel ortamda kullanılan bir teknolojinin gerçek bir örneğine erişmiş olmasıdır. Sistem daha eski bir model olabilir ve görevine ilişkin hassas bilgiler de elde edilememiş olabilir. Ancak aracın teknolojisi, tasarımı ve çalışma yöntemine ilişkin kazanılabilecek bilgi yine de önemli bir değer taşıyabilir.

Washington, bu sistemin eski ve önemsiz olduğunu söylüyor. Ancak bu durum önemli bir soru doğuruyor: Eğer bu insansız sualtı aracı operasyonel açıdan değersizse, ABD onu neden dünyanın en hassas su yollarından birinde ve kendi deniz görevleri kapsamında kullanıyordu?

Bu sorunun yanıtı, söz konusu aracın ele geçirilmesinin neden sıradan bir deniz ganimetinden çok daha fazlası olarak değerlendirilebileceğini ortaya koyabilir.