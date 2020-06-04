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4 Haz 2020 21:07

Trump'tan "İran'da tutuklu eski ABD askeri serbest bırakıldı" açıklaması

Trump'tan "İran'da tutuklu eski ABD askeri serbest bırakıldı" açıklaması

ABD Başkanı Trump, İran'da 683 gündür tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli asker White'ın serbest bırakıldığını ve "çok yakında ABD'deki ailesinin yanına döneceğini" duyurdu.

AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 683 gündür tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli asker Michael White'ın serbest bırakıldığını ve "çok yakında ABD'deki ailesinin yanına döneceğini" duyurdu.

Trump, Twitter'den yaptığı açıklamada, "İran'da 683 gündür tutuklu bulunan Eski Deniz Kuvvetleri askeri White'ın, az önce İran hava sahasından ayrılan bir İsviçre uçağında olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Michael White'ın yakın zamanda ABD'deki evinde ailesinin yanında olmasını beklediklerini kaydeden Donald Trump, "Deniz aşırı ülkelerde tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest kalmasını sağlamak için çalışmayı asla bırakmayacağım. İsviçre'ye de büyük yardımları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

News Code 1886907

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