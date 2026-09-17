Erakçi Çin ziyareti ile ilgili önemli açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Çin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinin yanı sıra ortaklarıyla başarılı istişarelerde bulunduğunu belirtti. Erakçi, İran’ın yıllar içinde Çin ile geliştirdiği ve güçlendirdiği stratejik ortaklığa büyük önem verdiğini vurguladı.

Erakçi, bugün alınan kararların bölgenin gelecekteki stratejik dengesini etkileyeceğini ve geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağını ifade etti. İranlı Bakan ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ortaya koyduğu dört barış ilkesinin kilit önem taşıdığını söyledi.