Sputnik: Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemi sayısı 3’e düştü

Sputnik haber ajansının gemi takip verilerine dayandırdığı habere göre, dün Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemi sayısı 3’e geriledi.

Sputnik, bu sayının bir önceki gün kaydedilen 12 gemiye kıyasla önemli bir düşüşe işaret ettiğini belirtti.

Gemi takip verilerine göre, söz konusu rakam 10 günlük ortalama olan yaklaşık 17 geminin oldukça altında kaldı.

Bu durum, ABD ve Siyonist rejiminin İran’a yönelik saldırıları ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı güvensiz hale getirme çabalarından önce, boğazdaki deniz trafiğinin herhangi bir sorun olmaksızın normal seyrinde devam ettiği gerçeğiyle tezat oluşturuyor.