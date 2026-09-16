Artık ABD’nin enflasyon beklentileri, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarına bağlı

Galibaf, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarının, enflasyon beklentilerini kontrol etmede etkisiz kalacağını belirtti.

ABD’ye gönderme yapan Galibaf, “Bakalım Fed, faiz oranlarını artırarak Hürmüz Boğazı’nı açabilecek mi, ya da bir varil petrol daha üretebilecek mi?” dedi.

Galibaf, “ABD’deki enflasyon beklentileri, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki stratejik denkleme bağımlı hale gelmiştir; bu sürecin kontrolü ise artık İran’ın elindedir.” ifadesini kullandı.