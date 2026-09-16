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16 Eyl 2026 21:16

Artık ABD’nin enflasyon beklentileri, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarına bağlı

Artık ABD’nin enflasyon beklentileri, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarına bağlı

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, “ABD’deki enflasyon beklentileri, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki stratejik denkleme bağımlı hale gelmiştir; bu sürecin kontrolü ise artık İran’ın elindedir.” dedi.

Galibaf, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarının,  enflasyon beklentilerini kontrol etmede etkisiz kalacağını belirtti.

ABD’ye gönderme yapan Galibaf, “Bakalım Fed, faiz oranlarını artırarak Hürmüz Boğazı’nı açabilecek mi, ya da bir varil petrol daha üretebilecek mi?” dedi.

Galibaf, “ABD’deki enflasyon beklentileri, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki stratejik denkleme bağımlı hale gelmiştir; bu sürecin kontrolü ise artık İran’ın elindedir.” ifadesini kullandı.

News ID 1938602

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