Wall Street Journal: İran’la savaş, Amerikalılara 107 milyar dolarlık ek yakıt maliyetine neden oldu

Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Brown Üniversitesi’nin hesaplamalarına dayandırdığı haberinde, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasının ABD’yi hoş olmayan yeni bir dönüm noktasına sürüklediğini belirtti: İran ile savaş, Amerikalıları astronomik (12 haneli) bir maliyetle karşı karşıya bıraktı.

Brown Üniversitesi’nin tahminlerine göre, Amerikan tüketicileri; ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve Rusya-Ukrayna ihtilafından kaynaklanan aksamalar sürecinde, savaş yaşanmasaydı ödeyecekleri miktarın üzerine toplamda yaklaşık 107 milyar dolar daha fazla benzin ve motorin harcaması yaptı.

Bu rakam, ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırı başlattığı 28 Şubat (17 Esfend 1404) tarihinden bu yana günde ortalama 500 milyon dolardan fazlaya tekabül ediyor. Ham petrol fiyatlarındaki son yükseliş, bu maliyetin önümüzdeki haftalarda daha da artacağının sinyalini veriyor.