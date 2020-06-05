İran'a ait yük gemisinin batma nedeni açıklandı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Umm Kasr açıklarında batan İran'a ait yük gemisine dair yazılı açıklamada yayınladı.

Açıklamada, "İran'ın Basra Başkonsolosluğu, yük gemisinin mürettebatının sağlık durumu ve geminin batma nedeni ile ilgili Iraklı yetkililerle görüşme başlattı ve onlardan olaya ilişkin resmi bir rapor sunmalarını istedi" belirtildi.

Gemi kazasına ilişkin yayınlanan açıklamada, "İlk belirlemelere göre, kötü hava koşulların etkisiyle oluşan şiddetli dalgaların gemiye çarpması sonucu seramik yükü geminin bir tarafına itildi ve bu da geminin batmasına neden oldu" denildi.

Dün gece İran'ın Hürremşehr limanından Irak'taki "Umm Kasr" limanına doğru giden İran'a ait bir yük gemisi bugün saat 3'te Irak'ın kara sularında battı.

İran medyasına göre mürettebattan 4'ünün kurtarıldığı, birinin de denizde boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Yük gemisindeki 2 mürettebat için başlatılan arama çalışması sürüyor.