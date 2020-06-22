İran yapımı kısa film ABD'de en iyi film ödülünü kazandı

İranlı yönetmen Kave Mazaheri’nin yönetmenliğiyle yapılan "Lunapark" adlı kısa film, ABD'de düzenlenen Uluslararası Palm Springs Film Festivali'nin yarışma bölümünde en iyi kısa film seçilerek ödül kazandı.

Bu kısa film, İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Discover Film Festivali’nin "Sınırsız Yönetmen" ödülünü kazanırken yine bu ülkedeki Cornwall ve Winchester film festivallerinde en iyi film ödülüne layık görülmüştü. Bu eser Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Court En Scene Film Festivalinde de en iyi senaryo seçilerek ödül kazanmıştı.

İran ve Kanada'nın ortak eseri olan "Lunapark", kötü ekonomik durumlarından kaçmak ve daha fazla para kazanmak için hayatlarını tehlikeye atan bir ailenin hikayesidir.