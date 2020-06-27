İnternet üzerinden "Türkiye'de Farsça dili" konulu söyleşi yapılacak

4 Temmuz'da İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ataşeliği ve İstanbul Farsça Eğitim Merkezi tarafından "Türkiye'deki Farsça dilinin eğitim durumu ve Fars edebiyatının çeviri süreci" adıyla bir program yapılacak.

İstanbul Farsça Eğitim Merkezi'nin İnstagram sayfasından canlı olarak yapılacak panelde Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Güzelyüz, Farsça diliyle ilgili Saadi vakfı Uluslararası Kordinatörü Türkçe Masası Uzmanı Dr. Zeynep Koshki ile bir söyleyiş gerçekleştirecek.

Bu proramı Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.00'de @SaadiFoundation instagram adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.