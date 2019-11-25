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25 Kasım 2019 - 15:39

İki yabancı festivalden İran yapımı kısa filme ödül

İki yabancı festivalden İran yapımı kısa filme ödül

Yönetmenliğini sinemacı Kave Mazaheri’nin üstlendiği “Lunapark” adlı kısa film, uluslararası iki film festivalinde ödül sahibi oldu.

Yönetmenliğini sinemacı Kave Mazaheri’nin üstlendiği “Lunapark” adlı kısa film, uluslararası iki film festivalinde ödül sahibi oldu.

Bu kısa film, İngilterede düzenlenen Uluslararası Discover Film Festivali’nin “Sınırsız Yönetmen” ödülünü kazanırken yine bu ülkedeki Cornwall  ve Winchester film festivallerinde en iyi film ödülüne layık görüldü. Bunun yanısıra Fransa’da düzenlenen  Court En Scene Film Festivalinde de en iyi senaryo seçilerek ödül kazandı.

Daha önce de birçok festivale katılan “Lunapark”, kötü ekonomik durumlarından kaçmak ve daha fazla para kazanmak için hayatlarını tehlikeye atan bir ailenin hikayesidir.

News Code 1882667

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