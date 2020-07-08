  1. Kültür
8 Tem 2020 18:15

Bulgaristan'dan İran yapımı filme büyük ödül

Bulgaristan'dan İran yapımı filme büyük ödül

Yönetmenliğini Mesut Bahşi üstlenen ‘Yelda’ adlı film Uluslararası Sofya Film Festivali’nde en iyi senaryo ödülünü kazandı.

İran’lı sinemacı Mesut Bahşi’nin yazıp yönettiği ‘Yelda’ adlı film bu sene 24’üncüsü Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Sofya Film Festivali’nde en iyi senaryo seçilerek ödül kazandı.

‘Yelda’ daha önce Uluslararası Berlin Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanırken Amerikan Sundance Film Festivali’nde de jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

Uluslararası Sofya Film Festivali yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden canlı olarak yapılmaktadır.

25 Haziran itibariyle başlayan festival 19 Temmuz’da sona erecektir.

News Code 1887659

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