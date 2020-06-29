Ayasofya'nın kaderi bu hafta belli olacak

4 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılmış Ayasofya için kritik haftaya girildi. Danıştay, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için açılan davada kararını 2 Temmuz’da verecek. İstanbul’un fethinin sembolü olan mabedin yeniden ibadete açılması için yıllardır hukuk mücadelesi veren ve daha önce açtığı davalardan sonuç alamayan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, son olarak 2016’da Danıştay’a yeni bir dava açmıştı.

Dosyayı ve davacı vakfın iddialarını inceleyen Danıştay 10. Dairesi, önemli bir karar alarak derneğin söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal istemini görüşmek için 2 Temmuz’a duruşma koymuştu. Perşembe günü yapılacak duruşmada, Ayasofya ile ilgili kararın çıkması bekleniyor. Kararın, duruşma günü ya da takip eden günlerde açıklanabileceği ifade ediliyor.

O karar iptal edilirse

Danıştay savcısı görüşünde, Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasının idarenin takdir yetkisinde olduğunu ve hukuka aykırılık bulunmadığını ifade etti. Ancak savcı görüşünün karar üzerinde bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Daire, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulukararını hukuka aykırı bulur ve iptal ederse mabedin yeniden camiye çevrilmesinin önü açılmış olacak.

Kaynak: Yeni Şafak