İslam Devrimi Lideri'nden taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Hamanei, Tahran'da bir klinikte meydana gelen patlamada 19 vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayınlandı.
Ayetullah Hamanei, bu olayda yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek, gelecekte de benzeri olayların yaşanmasını önlemek için bu patlamaya yol açan nedenlerin incelenmesi gerektiğini vurguladı.
Dün akşam saatlerinde Tahran'ın Teşric Meydanı yakınlarındaki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte meydana gelen patlamada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtilmişti.
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