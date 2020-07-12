Ayetullah Hamanei: Düşman cephesine karşı birleşmeliyiz

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri bugün video konferans yöntemi ile İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

İslami Şura Meclisi’inin önemli konulara öncelik verip gündem yaratmadan kaçınması gerektiğini belirten Devrim Lideri, meclisin, halkın sorunlarını gidermede içtenlikle çalışarak önemli bir etki yaratabileceğini söyledi.

"Zor ekonomik koşullar ve düşmanların yürüttüğü kara propagandalara rağmen kabuledilebilr bir düzeyde İranlı seçmenlerin sandık başına gelmesi ülke sorunlarının çözümüyle ilgili umutlu olduklarını gösteriyor” diyen İsalm Devrimi Lideri, milletvekillerden bu önemli konuyu dikkate almalarını istedi.

Ayetullah Hamanei, ülkenin ekonomik sorununu "hastalığa" benzeterek, “Gayet sağlam olan savunma gücü nedeniyle, ülke hiç kuşkusuz bu hastalığın üstesinden gelebilecektir, çünkü ülke düşmanları en ağır yaptırımlar ve baskıya rağmen İran karşıtı hedeflerine ulaşamadıklarını itiraf etmektedirler” dedi.

İslam Devrimi Lideri, "Özellikle gençler arasında özgüven fikri yaygınlaşıp ülkenin güçlü kapasitesi kullanılırsa ve aynı zamanda yurt dışına özenti ve ülke ekonomisinin şartlanması zayıflanırsa, ekonomik sorunların çözülebileceğine tamamen inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede yürütme, yargı ve yasama organlarının birbirleriyle etkileşim içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan Devrim Lideri, üç organın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşlar meclis ile diğer iki organdan hak ve gerçeği ifade etmesini ve onu takip etmesini bekliyorlar ve organlar arasındaki tartışmalar ve gerginliklere şiddetle karşı çıkıyorlar." açıklamasında bulundu.

Ülkede tüm yetkililer ile organların düşman cephesine karşı birleşmesi gerektiğine dikkati çeken Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, “Bugün, en çirkini ve kötüsü ABD olan düşman cephesi, tüm siyasi, ekonomik ve propaganda gücünü, çok sağlam olan İran ulusunu dize getirmek için seferber etmiştir. Dolayısıyla tüm görüş farklılıklarına rağmen düşmana karşı birleşmeliyiz ve ülkeden tek ses çıkmalı" diye konuştu.