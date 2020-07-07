İran, Iraklı siyaset uzmanına yönelik suikastı kınadı

İran’ın Bağdat’daki Büyükelçiliği, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi’yi hedef alan silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’taki silahlı saldırısı nedeniyle Hişam el-Haşimi’nin hayatını kaybettiği haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, seçkin isimleri öldürerek çirkin yüzünü gösteren bu menfur eylemi şiddetle kınıyor.” denildi.

Yazılı açıklamada, “Hiç kuşkusuz, bu tür eylemlerin destekçileri ile faillerinin amacı kargaşa yaratıp Irak'ı istikrarsızlaştırarak ülkeye şiddeti geri getirmektir. İran İslam Cumhuriyeti Irak'ın istikrar ve huzurunu destekleyerek her zaman bölyesi eylemleri kınamıştır” ifadelerine yer verildi.

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Irak İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Saad Maan, yaptığı açıklamada, Haşimi’nin Bağdat’ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini belirtmişti.