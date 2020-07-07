Irak’ta üst düzey emniyet yetkilisi görevden alındı

Rudaw'da yer alan bilgiye göre, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Bağdat’ta bir üst düzey emniyet yetkilisi görevden alındı.

Irak İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Kazımi, Federal Polis 1. Tümen Komutanı Muhammed Kasım'ı azletti.

Açıklamada görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmezken, isminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi ise bunun Haşimi'nin uğradığı suikastla ilişkili olduğunu ifade etti.

Irak İçişleri Bakanı Osman Ghanmi’nin talimatıyla Haşimi sukiastının incelenmesi için bir komisyon kuruldu.

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Irak İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Saad Maan, yaptığı açıklamada, Haşimi’nin Bağdat’ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini belirtmişti.