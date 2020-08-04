Siyonist güçlerinden Suriye'ye yeni hava saldırısı

Siyonist Rejim'e ait savaş uçakları ve helikopterleri Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki Suriye ordusuna ait hedeflere saldırı düzenledi.

Suriyeli askeri bir kaynak, düşman İsrail helikopterlerinin Kunaytra’daki bazı askeri mevkilere yönelik düzenlediği saldırı sonucunda bazı madi hasarlara neden olduğunu duyurdu.

Kaynak SANA’ ya açıklamasında dün gece saat 22.40’ta düşman İsrail helikopterlerinin Kunaytra yönünde ön sınıra doğru bazı askeri mevkilere füze saldırısında bulunduğunu ve hasarların maddiyatlarla sınırlı kaldığını açıkladı.