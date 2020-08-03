Siyonist Rejim'den Gazze'ye hava saldırısı

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin tarım bölgesi el-Karara, Siyonist Rejim savaş uçakları tarafından roketle vuruldu.

Söz konusu saldırı, Siyonist Rejim güçlerinin pazar akşamı Gazze'den bir roket mermisinin Gazze sınırına paralel bir bölgeye fırlatıldığını ve "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamasının ardından düzenlendi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Siyonist Rejim'in iddia ettiği saldırıyı Gazze'deki gruplardan henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA