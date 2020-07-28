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28 Tem 2020 10:43

Hamas'tan Yahudi yerleşimcilerin cami saldırısına kınama

Hamas'tan Yahudi yerleşimcilerin cami saldırısına kınama

Filistin İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir camiye saldırısını kınadı.

Filistin medyasının haberine göre, İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir camiye saldırısını kınadı.

Hazım Kasım,El-Birr şehrinde caminin ateşe verilmesi Siyonist rejimin çöküşünü ve insan değerlerine ve farklı dinlere karşı olduğunu gösteren acımasız bir eylemdir” dedi.

Kasım, “Yahudi yerleşimcilerin yaptığı cinayetler, Siyonist kurumların düşüncelerinin ve Filistin halkına karşı ırkçı politikalarının bir sonucudur” ifadesini kullandı.

Bir grup Yahudi yerleşimci dün Ramallah’ın El-Bire bölgesinde bulunan El-Birr Ve'l İhsan Camisi'nin müştemilatını ateşe vermişti.

Yahudi yerleşimciler caminin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdığı belirtilmişti.

News Code 1888099

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