Suudilerin saldırganlığı Yemen'deki krizin ana sebebidir

Al Masirah TV kanalının haberine göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Safar tankerinin son durumu ve Suudi Arabistan'ın Yemenlilere karşı işlediği cinayetlerle ilgili attığı tweette, “Safir petrol tankeri konusunda uluslararası olumlu tepkilere tanık olduk ve diğer ülkelerin bu insani meseleye katılımını ve bu konudaki değerlendirmelerini bekliyoruz” dedi.

El-Husi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Birleşmiş Milletler dışındaki üçüncü bir tarafın rolü, bu tepkilerin ciddiyetini gösterir ve ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve BAE saldırgan güçlerinin neden olduğu felaketi örtbas etmesini engelleyecektir.

Düşmanların kuşatması ve saldırganlığı Yemen'deki tüm insani krizlerin ana sebebidir. Bazı bölgelerin bombalanması ve kuşatılması gibi cinayetlerin sürdürülmesi yüz binlerce Yemenlinin ölümüne neden olmuştur."