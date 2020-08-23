BAE-İsrail normalleşme anlaşması stratejik bir hata

İran Meclis Başkanının Uluslararası İlişkiler özel yardımcısı Emir Abdullahiyan, dün Filistin'ın Tahran Büyükelçisi Salah Zavavi ile görüştü.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasının stratejik bir hata olduğunu ifade edereki İran'ın Filistin halkıyla dayanışmasına vurgu yaptı.

İranlı yetkili, İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf'ın İslam ülkeleri parlamento başkanlarına, BAE'nin Filistin halkının devredilemez hakları üzerindeki illegal girişimini kınamalarını ve Filistin'i desteklemeleri için resmi mektup gönderdiğini söyledi.

BAE'nin Siyonist rejim İsrail'le ilişkilerini normalleştirme yönündeki hain girişimini kınayan Salah Zavavi de, "Filistin BAE hükümetinin bu adımını şiddetle kınıyor ve BAE'den bu tarihi hatadan geri adım atmasını istiyor" dedi.

Büyükelçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistinle ilgili tutumunu da takdir ederek, İran gibi dünyanın tüm ülkelerini Filistin meselesini destekleme taahhütlerini göstermeye çağırdı.