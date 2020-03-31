Ensarullah Hareketi ile BM temsilcisi ile Yemen'i konuştu

Al Mayadeen sitesinde yer alan bilgiye göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi bugün video konferans yöntemiyle Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ülkenin son durumunu konuştu.

Bu görüşmede ülkede kuşatmanın kaldırılması, Yemen'e karşı saldırıların durdurulması ve maaşların ödenmesi gibi konular ele alındı.

Koronavirüs salgınının da değerlendirildiği görüşmede Muhammed Ali el-Husi, "Suudi koalisyona ait savaş uçaklarının maske dağıtma girişimini sırf ABD ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de koronavirüsü yayma çabasını gösteriyor, aksi takdirde Dünya Sağlık Örgütü bunu doğrudan yapardı" ifadelerinde bulundu.

Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdulmelik el-Husi de bu ayın ilk haftasında BM Yemen Özel Temsilcisi ile görüşmüştü.