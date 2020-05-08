Ensarullah liderinden İsrail ile normalleşme temalı dizilere tepki

Al Masirah TV kanalına göre, Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdulmelik el-Husi, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Siyonist Rejim’in eylemlerini eleştiren Abdulmelik el-Husi, “Siyonistlerin zulmü belki de büyük güçler üzerindeki etkileri sonucu insanlığın ezilmesine yol açmış dünyadaki en büyük zulümdür” dedi.

Husi, “İsrail veya destekçileri ile doğrudan koordinasyon kuranlar, bunlardan biri ve bu zulüme ortaktır” ifadesini kullandı.

İnsanların ABD, İsrail veya takipçilerini onaylama konusunda duyarlı olması gerektiğini belirten Husi, insanları onlara bağlayan herşeyin tehlikeli olduğunu söyledi.

Abdulmelik el-Husi, “Amerika karşısında ümmeti susturmaya çalışanlar, ABD’nin İslam ümmetine ve dünyadaki Müslümanlara karşı işlediği suçlarda suç ortağıdır” ifadelerinde bulundu.

"İsrail'le normalleşmeyi" konu alan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dizilerine tepki gösteren Ensarullah lideri, “Bu iki ülke sahte görüşler ve Filistin halkına hakaret içeren TV dizileri aracılığıyla İsrail ile ilişkileri teşvik ediyor” diye konuştu.