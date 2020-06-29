Yemenli yetkiliden Martin Griffiths'in tutumuna eleştiri

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in tutumunu eleştirdi.

Paylaşımında "Art arda ortaya çıkan krizler, gerçek çözüm yollarını kabul etmekten kaçınmanın ana nedenidir" ifadesini kullanan el-Husi, "BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths bir kazanım elde etmek istiyorsa, saldırgan ülkelerin barış ve istikrar değil; sadece kuruntu sunduğunu bilmelidir"

Yemenli yetkili ilaveten "Bu durum Griffiths'in bir kazanım elde edemeyeceğine yol açmıştır" diye kaydetti.