Filistin halkını savunmak için Direniş Cephesi'nin yayındayız

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdul Melik el- Husi yaklaşan Dünya Kudüs Günü münasebetiyle “Direniş Cephesi Liderleri Birlikte” ismiyle düzenlenen online canlı yayın programında bir konuşma yaptı.

Husi, Dünya Kudüs Günü'nün, İslam ümmetine Filistin davasını destekleme görevini hatırlatmak için bir gün olduğunu belirtti.

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri; “Biz Yemen halkının Filistin halkını destekleme konusundaki duruşunu vurguladı ve bu dini, ahlaki ve insani bir taahhüttür.” açıklamasını yaptı.

Husi, “Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kuşatmasının yanında işlediği cinayetler günlük rutin haline geldi.” dedi

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri: Yemen milleti, Kutsal yerlere ve Mescid-i Aksa’ya yardım etme konusunda Direniş Cephesinin yanında fiili olarak yer aldığını açıkça ilan ediyor dedi.

Husi; bir kez daha Suudi yetkilileri, Filistinli tutukluları serbest bırakmaya çağırdı.