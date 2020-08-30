Düşmanlar Hizbullah'a karşı kara kampanya başlattı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Gekreteri Seyyid Hasan Nasrullah dün akşam Muharrem ayının 10'uncu gecesi nedeni ile yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Düşmanın direnişi hedef almak için Hizbullah'a karşı kara kampanya başlattığını söyleyen Nasrullah, "Hizbullah medyada benzeri görülmemiş karalama kampanyasına maruz kaldı. Hizbullah'ı hedef almak için birçok çaba ve para harcanıyor" dedi.

Bazı ülkelerin kötü amaçlar için elektronik orduları seferber ettiğni ve kamuoyu oluşturmaya çalıştığının altını çizen Nasrullah, Hizbullah’ın yalan haberlerle yıpratılmaya çalışıldığını kaydetti.

"Düşmanlar, uğruna feda ettiğimiz şeylerden vazgeçmemiz için üzerimize baskı yapıyor" ifadesini kullanan Hizbullah lideri, tüm dünyaya seslenerek, "Tehditlerin bizi korkutamayacağını söylüyorum, çünkü şehit olmak bizim için Allah'tan gelen onurdur. Az olduğumuzda bile bu tür şeyler bizi etkileyemedi ve bugün daha güçlü olduğumuz için bir işe yaramaz." ifadelerinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah ayrıca, "İmam Hüseyin (a.s) ve şehit yoldaşlarının yolunu takip ettiğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.