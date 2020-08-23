ABD zorbalık ve silah ile diğer ülkelere müdahale ediyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Gekreteri Seyyid Hasan Nasrullah dün akşam Muharrem ayı nedeni ile yaptığı konuşmada, ABD'nin bölgeye müdahalesini eleştirdi.

Hizbullah lideri, "ABD dünyanın pek çok yerine zorbalık, silah, ordu ve istihbarat servisleri ile müdahale ediyor. O ülke bir savaş başlatabilir ve Yemen'de veya başka yerlerdeki çocukların kemiklerini kırabilir, ancak bizim saldırganlığını kınamak için tek bir kelime etme hakkımız yok mu?" dedi.

Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

"Hizbullah'ın bölgeye müdahale etmemesi isteniyor. Fakat bunu isteyen tüm ülkeler para ve istihbarat servisleri ile Lübnan'a müdahalede bulunuyor. Neden sizin diğer ülkelerin işlerine karışma ve savaş başlatma hakkınız var da bizim işgalciliğe maruz kalan ülkelere yardım eli uzatmaya hakkımız yok mu?"

Seyyid Hasan Nasrullah, Hizbullah Hareketi'nin direniş yolunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu aktardı.