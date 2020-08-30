Hizbullah Lideri: İşgalci rejim ile mücadeleyi sürdüreceğiz

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Aşura günü münasebetiyle halka hitap etti.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Her sene Aşura gününde Lübnan sokakları Ehl-i Beyt aşıkları ile dolurdu ama bugün tüm dünyaya yayılan virüs nedeniyle sokaklar boşaldı. Yüce Allah'tan bu virüsün tehlikesini tüm milletlerden uzaklaştırmasını talep ediyoruz" dedi.

Kerbela olayının Hak-Batıl savaşı olduğunu anlatan Nasrullah, “Hizbullah ve İslami direniş güçleri olarak Siyonist rejimi batıl olarak görüyor ve resmen tanımıyoruz. Batılın her yere yayıldığında, ona karşı çıkmak ve hatta bu yolda şehit olmak dünyadaki tüm dindar, şerefli ve özgürlük sever insanların vazifesidir." ifadelerinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, sözlerine şöye devam etti:

"Siyonist Rejim'in batıl olduğunu ve ona karşı mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha açıkça ilan ediyoruz. Filistin, Suriye ve Lübnan'da işgalci rejimle savaşanların yanında duracağız."

Bölgedeki halkların varlığını yağmalayan ABD’nin batıl kavramının bir örneği olduğunu anlatan Nasrullah, “Bugün ABD batıl kavramının açık bir örneğidir. Yemen'e karşı savaş başlatan Suudi Arabistan ve BAE aslında ABD'nin elindeki araçtır. Onlar Washington yetkililerinin emirlerini yerine getiriyorlar." ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, ABD'nin bölgeye müdahalesini eleştirerek, "Bu ülkenin bölgeye müdahalesi ile saldırganlığının en bariz örnekelrden biri, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yaptığı saldırganlıklardır. Bunlar, İran’a dayatılan 8 yıllık savaş, yaptırımlar, kuşatmalar ve çeşitli komplolardan ibarettir" şeklinde konuştu.

BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını eleştiren Nasrullah, "İsrail'i tanımaya yönelik tüm girişimleri kınıyor ve reddediyoruz. Abu Dabi'nin Siyonist Rejim'le imzaladığı anlaşmayı bir kez daha kınıyoruz. Gerçek şu ki, anlaşmanın imzalanması bir ihanetti. BAE, Arap dünyasına ihanet etti." değerlendirmesinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, BAE’li yetkililerin Trump ve Netanyahu’nun en kötü siyasi günleri geçirirken, ikisine armağan olara ücretsiz bir hizmet sunduğunu da sözlerine ekledi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamaya dair Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, "Lübnan ordusundan Beyrut limanındaki felaketle ilgili başlattığı teknik soruşturmanın sonuçlarını açıklamasını istiyoruz. Olayla ilgili soruşturma sonuçlarının açığa çıkarılması yalan ve iftiranın ortadan kalkmasına yol açacaktır. Bu nedenle sonuçların kamuya duyurulması lazım." diye konuştu.