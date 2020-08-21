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21 Ağu 2020 14:33

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 875 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 875 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 875 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 797 bin 274 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 22 milyon 875 bin 61’e çıkarken, virüs saptanan 15 milyon 527 bin 422 kişi sağlığına kavuştu.  Dünyada tedavisi halen süren 6 milyon 550 bin 365 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 746 bin 534 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 177 bin 426 kişi hayatını kaybetti.

AA

News Code 1888582

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