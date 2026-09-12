İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, UAEA konferansı için Viyana’ya gitti

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) 70. Genel Konferansı’na katılmak üzere Viyana’ya gitti.

İslami, İran Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinden oluşan bir heyetle birlikte UAEA’nın 70. Genel Konferansı’na katılacak.

İslami, ziyareti kapsamında UAEA Genel Konferansı’nın yıllık toplantısında konuşma yapacak. Ayrıca çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileriyle bir araya gelerek nükleer iş birliği, nükleer bilim ve teknoloji alanında ikili ve uluslararası etkileşimlerin geliştirilmesi konularını ele alacak.

İslami ayrıca konferansın kulisinde çeşitli ülkelerden yetkililer ve temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirerek istişarelerde bulunacak.

Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu’nun başkan yardımcıları ve diğer yetkilileri de konferans süresince çeşitli ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelerek nükleer iş birliği ve etkileşim alanlarını görüşecek.