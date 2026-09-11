Bakan Erakçi’den telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan Cuma sabahı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki son durumu değerlendirdi. Görüşmeye ilişkin daha fazla detay paylaşılmadı.

Telefon diplomasisi sürüyor

Abbas Erakçi, dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile de telefonda görüştü.

Görüşmelerde, bölgede artan gerilime atıf yapılarak, yükselen tansiyonun düşürülmesi ve bölgede güvenliğin sağlanması için işbirliği ihtiyacı ile kalıcı barışın önemine vurgu yapıldı.

