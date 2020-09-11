İran yapımı İHA ABD uçağını uzaklaştırdı

İran Hava Savunması, ülke güneyinde devam eden askeri tatbikat sırasında Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren bir Amerikan uçağı ve iki insansız hava aracını tespit etti.

İran Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Zülfikar tatbikatı icra edilirken Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren bir Amerikan P-8 keşif uçağı ve iki RQ-4 ve MQ-9 insansız hava aracı (İHA) İran yapımı İHA Kerrar tarafından engellendi." belirtildi.

Açıklamada, "Amerikan uçaklarının İran Ordusu’nun hava savunma birliklerine ait radar sistemi tarafından tespit edildi. Söz konusu hava taşıtları, İran yapımı İHA Kerrar havalandıktan sonra rotasını değiştirerek, tatbikat alanı ve Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nden uzaklaştı." ifadelerine yer verildi.