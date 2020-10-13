İran'da milliyeti bilinmeyen bir hava aracı düştü

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) açıklama yapan Erdebil Vali Yardımcısı Beruz Nedai, bugün sabah saatlerinde Erdebil’in sınır kenti Parsabad’a bağlı Uzun Burun köyünün tarım arazısında bir İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) düştüğünü duyurdu.

Nedai, bu İHA’nın kime ait olduğunun ve bu bölgeye nasıl düştüğünün incelenmekte olduğunu söyledi.

Bu olayda herhengi bir hasar meydana gelmediğini belirten Nedai, "Yerel kaynaklar söz konusu İHA'nın İran'ın kuzey sınırında çatışan Ermenistan ya da Azerbaycan ordusuna ait olduğunu öne sürüyor" dedi.