İran Ordusu tatbikattan önce Amerika'yı uyardı

İran Ordusu’nun “Zülfikar-99” adlı askeri tatbikat sözcüsü Amiral Şehram İrani, ordunun hava savunmasının bölge ülkelerine ait olmayan İHA’ların tatbikat alanından uzaklaştırılması konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu.

Amiral İrani, “Aynı zamanda F-27, P3F ve keşif İHA’sı dahil olmak üzere ordunun hava ve deniz birimleri de sürekli deniz devriyeleri yaparak, bölge ötesi birimleri tatbikat alanını terk etmeleri konusunda uyarmıştır” dedi.

Tatbikat sırasında Amerikan İnsansız Hava araçları’nın (İHA) bilgi toplamak için farklı ve yoğun faaliyet yaptığına tanık olduklarını belirten Amiral İrani, “Amerikan İHA’larının bu faaliyetleri ordunun sinyal tanıma sistemleri tarafından tespit edilerek uyarıldı. Daha sonra bölgeyi terketmek zorunda kaldılar” ifadelerinde bulundu.