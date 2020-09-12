İranlı komutan: 'Zülfikar-99' askeri tatbikat başarıyla tamamlandı

İran Ordusu’nun Perşembe günü ülkenin güneyinde başlattığı “Zülfikar-99” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat sona erdi.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, “Ordunun kara, deniz ve hava kuvvetleri ve hava savunmasının katılımıyla yapılan tatbikatta önceden belirlenmiş hedeflerin tamamına başarıyla ulaşıldı” dedi.

Tatbikatta yeri yapım İHA’lar ve denizaltıların başarıyla kullanıma girdiğini belirten Tümgeneral Musevi, “Bu tatbikatta İran İslam Cumhuriyeti’nin gücünü görteren yerli yapım yüksek operasyonel kabiliyetine sahip olan ‘Fatih’ denizaltı ve ‘Simurg’ İHA’sı kullanıldı” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Musevi ayrıca tatbikatta karadan karaya ve kıyıdan denize seyir füzeleri, karadan havaya ve havadan karaya füzelerin yanı sıra savunma sistemlerinin de test edildiğini belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Perşembe günü "Ya Seyyidüş-Şüheda (a.s)" kodu ve "Savunma Gücünün Gölgesinde Sürdürülebilir Güvenlik" temasıyla Umman Denizi’nde “Zülfikar-99” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat başlatmıştı.