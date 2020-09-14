İran yapımı filmin Türkiye'deki çekimleri tamamlandı

İranlı sinemacı Murtaza Ateş Zemzem'in yönetmenliğini yaptığı 'Hülya' adlı fantastik-komedi filminin çekimleri Türkiye'de sona erdi.

Bu filmin çekimleri Türkiye'nin İstanbul ve Antalya kentlerinde yapıldı.

Alman asıllı Türk oyuncu Wilma Elles ve Hülya Diken bu filmde kamera karşısına geçen oyunculardır.

'Hülya' filminin özeti şöyle:

"İran'da anne babalar çocuklarının herhangi bir şey yapmasına izin vermez, ancak torunların hikayesi her zaman farklıdır"

İran sinemasından Puriya Pursorh, Muhammed Rıza Hideyeti, Ali Ansariyan, Meryem Emir Celali, Behrad Harrazi, Muhammed Fili, Efşin Seng Çap, Mecid Şehriyari, Şiva Hosro Mehr, Şiva Tahiri, Mehdi Emini ve Şerare Rohham bu filmin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.