İranlı yönetmen Venedik Film Festivali'nde ABD'nin yaptırımlarını eleştirdi

Yaptığı son filmi "Güneş" ile Venedik Uluslararası Film Festivali'ne katılan Mecid Mecidi, filminin gösterimiyle ilgili oturumda ABD'nin İran aleyhindeki insanlık dışı yaptırımlarına değinerek, "Ülkemiz yaklaşık 40 yıldır ABD yaptırımları altında ve şu anda sizinle konuştuğumda, ortak bir küresel sorun olan korona salgını ile başbaşayız. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri de tıbbi ilaçlarla ilgili kısıtlamalardır. Bu zor koşullarda, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ilaç ithalatı yapılmıyor. İran halkı, ABD'nin insanlık dışı yaptırımları nedeniyle 40 yıldır bu zor koşullarda yaşıyor." dedi.

Mecidi, ABD'nin salgın döneminde bile hasta çocukların ilaca ulaşmasına engel olduğunu söyledi.

Yönetmen Mecidi, "Güneş" filminin çalışan çocuklarla ilgili olduğunu belirterek, "Bu filmin oyuncularının çalışan çocuklardan seçilmesi gerekiyordu ve oyuncu seçme sırasında çok sayıda yetenekli çocukların varlığına şahit olduk." ifadesini kullandı.

Senaryosunu Nima Cavidi ile Mecid Mecidi’nin beraber yazdığı filmde Ali Nasıriyan, Cevad İzzeti, Tennaz Tabatabai, Sefer Muhammedi, Ruhullah Zamani, Mani Gafuri, Şamila Şirzad, Ebulfazl Şirzad, Muhammet Mehdi Musavifer ve Ali Ğabişi gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.

Güneş filmi (2020)‘nin konusu şöyle: 12 yaşındaki Ali ve üç arkadaşı. Ailelerinin geçim sorunlarını çözmek için okulu bırakmış birlikte çalışmaktadırlar. Bir dizi olayın ardından Ali, yeraltındaki bir hazineyi bulmakla görevlendirilir.

Sinema sektörünün adımlarını hızlandıracağı düşünülen, dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Venedik Film Festivali 2-12 Eylül tarihlerinde yapılacak.