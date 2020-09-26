İran yapımı "Oğul-Ana" İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali, 9-20 Ekim arasında hem çevrimiçi olarak hem de yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.

Filmekimi, Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl festival galalarıyla birleşiyor. Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri Cinemaximum Nişantaşı City’s ve Kadıköy Sineması’nın yanı sıra festivalin çevrimiçi gösterim sitesinde de erişime açılıyor. Uluslararası Yarışma filmleri ise yalnızca festivalin çevrimiçi gösterim sitesi üzerinden izlenebilecek.

Covid-19 önlemleri doğrultusunda filmler için gişelerden basılı bilet alınamayacak, sinema biletleri satış işlemleri yalnızca Biletix'in web sitesi üzerinden yapılacak. Çevrimiçi gösterimlerin biletleri yalnızca festivalin çevrimiçi platformundan, 2 Ekim Cuma saat 10.30’dan itibaren alınabilecek.

39. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 9 Ekim’de başlayacak. Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması bölümlerinde ödül kazanan filmler, 20 Ekim akşamı açıklanacak.

İranlı kadın yönetmen Mahnaz Muhammedi "Oğul-Ana" filmi ile İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma'da Altın Lale ödülü için yarışacak.