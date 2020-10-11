Türkiye'den İranlı yönetmene büyük ödül

İran yapımı "En Uzun Gece" adlı filmin yönetmeni Massoud Bakhshi, Antalya Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.

Söz konusu film, İran toplumunda kadının konumunu ve adaleti sorguluyor. 22 yaşındaki Maryam, kocası ve eski patronu, 65 yaşındaki Nasser’in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle idama mahkûm edilir. Hayatta kalmak için tek şansı canlı yayınlanan bir televizyon programında, Nasser’in kızı tarafından affedilmesidir.

Bu sene 57'ncisi yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3-10 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.