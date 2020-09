Venedik Film Festivali'nden İran sinemasına iki ödül

77. Venedik Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde yarışan İranlı yönetmen Ahmad Bahrami'nin eseri "Dashte Khamoush (Issız Çöl)" En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi'nin yaptığı "Güneş" adlı filmin oyuncusu Ruhullah Zamani de En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Bu yıl 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 77. Venedik Film Festivali, dün akşamki seremoni ile sona ererken, bu yılın kazananları da belli oldu. Pandemi sonrası düzenlenen ilk büyük film festivali olan Venedik’te Nomadland, Never Gonna Snow Again, Pieces of a Woman, The World to Come, Wife of a Spy gibi beğeniyle kazanan filmler sinemaseverler ile buluştu. Bu yıl festivalin büyük ödülü olan Altın Aslan‘ı kazanan yapım ise Chloé Zhao imzalı Nomadland oldu.